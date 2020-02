Liverpool segue em frente na Taça de Inglaterra com as reservas

A medida foi extrema, mas compensou. O Liverpool entrou em campo, em Anfield, no jogo de repetição da Taça de Inglaterra, apenas com reservas, e venceu o Shrewsbury, por 1-0, no jogo dos 16 avos de final da Taça.

Para evitar acumular de cansaço de um calendário apertado para os "reds", depois do empate a duas bolas na primeira mão, que obrigou a repetição de jogo, Klopp decidiu que jogaria a equipa de reservas, treinada pelo seu técnico Neil Critchley. Nenhum jogador da equipa principal figurou na ficha de jogo.

Os "reds" venceram com um autogolo de Williams, aos 75 minutos de jogo.

Outros resultados

Birmingham 3-2 Coventry

Cardiff 3-4 Reading

Derby 4-2 Northampton

Oxford United 2-3 Newcastle