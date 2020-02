Lille vence Rennes e aproxima-se do pódio

O Lille recebeu e venceu, esta terça-feira, o Rennes, por 1-0, em jogo da 23ª jornada da liga francesa.

O único golo da partida surgiu logo aos quatro minutos de jogo, por Loic Remy, um resultado que se manteve até ao fim.

José Fonte foi titular e capitão do lado do Lille, assim como Renato Sanches. Xeka foi suplente utilizado e Tiago Djaló não saiu do banco. No Rennes, Raphinha foi igualmente titular.

Com este resultado, o Lille continua em quarto, mas aproxima-se do Rennes, que ocupa a terceira posição, agora com três pontos de distância.

Outros resultados

Mónaco 1-0 Angers

Nantes 1-2 PSG