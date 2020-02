José Peseiro na seleção da Venezuela para garantir presença no Mundial 2022

Marcar presença no Mundial 2022, no Catar, é o principal objetivo de José Peseiro como selecionador da Venezuela. O experiente treinador português volta a treinar uma seleção, depois da Arábia Saudita entre 2009 e 2011.

"A Venezuela vive o seu melhor momento. Estou aqui com o objetivo principal de estarmos no Mundial 2022 no Catar. Temos uma base de jogadores, mas vamos observar mais. Para conseguir os objetivos precisamos de ter ambição", disse, em conferência de imprensa.

A seleção venezuelana chegou aos quartos de final da última edição da Copa América, e Peseiro quer superar essa marca na próxima edição, que será este ano: "Queremos fazer uma figura ainda melhor nesta edição"

Peseiro garante que vai começar a contactar os jogadores da seleção e viajará pela Europa para conhecer os jogadores que estão espalhados pelo continente.

"Antes do jogo com a Colômbia vou ligar a todos os jogadores locais e internacionais. Vou visitar os jogadores na Europa", disse.

Já o presidente da Federação, Laureano González, mostrou-se confiante com a contratação: "Temos um treinador de uma das melhores escolas de treinadores do mundo, que é a portuguesa. Vai correr bem".