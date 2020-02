Fucile anuncia fim de carreira

Jorge Fucile terminou a carreira de futebolista, aos 35 anos de idade. Em declarações à "Radio Sport", o lateral-direito revelou a decisão.

"A minha ideia é deixar o futebol e dedicar-me a outra coisa. Ainda tenho tempo para pensar o que fazer à vida. Nesta etapa da minha vida, se vou a algum sítio é para ser feliz, e não surgiu nenhuma proposta assim. Estou mentalizado que não vou jogar mais", disse.

Fucile esteve oito temporadas ligado ao FC Porto e esteve afastado por problemas com André Villas-Boas e, mais tarde, também com Vítor Pereira. No entanto, o uruguaio mostrou-se feliz pelos troféus que conquistou na Europa.

"Sei que poderia ter feito muito mais na minha carreira, mas não posso queixar do que conquistei. Foram 19 troféus na Europa", disse.

No futebol europeu, Fucile representou apenas o FC Porto durante o auge da carreira. Chegou em 2006, proveniente do Liverpool Monteviedo, e ficou no clube até 2014. Pelo meio, esteve cedido meia época ao Santos. Regressou ao Uruguai em 2015 para quatro temporadas no Nacional. Terminou a carreira após passagens pelo Plaza Colonia, do Uruguai, e Cartagena, em Espanha.

Fucile fez 49 jogos pela seleção do Uruguai e marcou presença no Mundial 2010 e 2014.