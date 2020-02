O Bayer Leverkusen vence o Estugarda, por 2-1, e segue em frente na Taça da Alemanha.

O adversário do FC Porto na Liga Europa ganhou graças a um autogolo de Fabian Bredlow e a um tento de Lucas Alario.

Já o Estugarda descontou, perto do fim, por Silas Wamangituka.

Também qualificado está o Union Berlim, que eliminou o Verl, equipa do quarto escalão do futebol alemão. O golo da vitória, a cinco minutos do fim, foi apontado por Robert Andrich.