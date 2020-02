Telecomunicações lideram ranking das queixas há 15 anos

O sector das telecomunicações volta a ser o mais reclamado pelos portugueses. É assim há 15 anos consecutivos e, segundo a Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, este setor já motivou durante esse período cerca de um milhão de queixas.

No ano passado, mais de 343.310 consumidores contataram a Deco. Ou seja, em média, por dia, quase mil pessoas reclamaram ou denunciaram comportamentos que consideraram abusivos por parte das empresas.

No balanço de 2019, a Deco voltou a identificar o setor das telecomunicações como o mais reclamado com queixas de quase 29 mil consumidores. Em causa está o período de fidelização do serviço e cobrança de valores já prescritos.

Logo a seguir surge o setor da banca, o único que viu aumentar as queixas: foram cerca de 27 mil por causa da cobrança de comissões (aumento do preço e a redução das isenções).

No balanço da última década, a Deco recebeu mais de quatro milhões de reclamações. O setor da energia, outros dos mais reclamados, recebeu 377.536 queixas.

A associação sublinha também que as denúncias relativas ao transporte aéreo aumentaram. “O constrangimento de voos e as práticas comerciais desleais demonstram que este setor permanecerá no ranking da próxima década”, frisa a Deco, que exige mais proteção para os consumidores.