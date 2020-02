PCP vai abster-se na proposta do PSD de baixa do IVA

O PCP vai abster-se na proposta do PSD para baixar o IVA na luz de 23% para 6% para consumo doméstico no Orçamento do Estado de 2020 (OE 2020), anunciou esta quarta-feira o líder parlamentar comunista, João Oliveira.

Os comunistas, explicou João Oliveira numa conferência de imprensa, no Parlamento, vão votar a favor do princípio da baixa do IVA, mas abster-se na parte do artigo que prevê as contrapartidas e que "condicionam a aplicação" da medida.

Com esta posição, o PCP pode comprometer a aprovação desta medida do PSD que é contestada pelo PS e pelo Governo, que dramatizou a sua aprovação.