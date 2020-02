Ronaldo quer continuar a vencer na Champions

Cristiano Ronaldo fez, esta quarta-feira, 35 anos, mas o capitão da seleção sente-se com 25. Foi o que disse CR7, esta noite, em entrevista ao Canal 11.

“Hoje faço 35 anos, mas vocês sabem que a idade biológica é 25 e é continuar a partir pedra, a meter o nome de Portugal o mais alto possível”, disse.

2020 é ano de manter bem altos os objetivos: o madeirense recandidata-se a ser considerado pela sexta vez o melhor jogador do mundo, prepara-se para ajudar a Seleção Nacional a defender o título de campeã europeia no Euro 2020 e reivindica de viva voz a sexta Liga dos Campeões do seu currículo.

“É possível. Jogar na Juventus dá-me a possibilidade de ganhar outra vez [a Champions]. É uma competição difícil, que depende de muitos fatores, mas é possível porque temos uma boa equipa e estamos bem”, acrescenta.