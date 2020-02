Vice-presidente do Benfica diz que clássico no Dragão não é decisivo

Alcino António, vice-presidente do Benfica, pediu "fair-play" para o clássico contra o FC Porto, no Dragão, e acredita que o desfecho da partida não é decisivo para as contas do título.

"Não é decisivo e o nosso treinador também já o disse. Faltam muitas jornadas e à medida que o campeonato se aproxima do fim, os jogos ficam cada vez mais difíceis. Tenho pena que a competitividade dos jogos na nossa Liga não seja sempre como é no último terço. Se fosse, estaríamos melhor no 'ranking'", disse, no museu do clube, ao lado do presidente dos New York Giants, com quem o clube fez uma parceria.

O dirigente encarnado já o exemplo do Benfica-Famalicão: "Ontem assistimos a um jogo fantástico, é com este tipo de jogos que crescemos a nível mundial para não ficarmos ainda mais distantes".