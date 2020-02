O defesa-central Jardel “sofreu uma rotura do ligamento lateral interno do joelho direito” na partida com o Famalicão.

A informação foi avançada esta quarta-feira à noite pelo Benfica no site do clube.

O capitão dos encarnados, de 33 anos, lesionou-se na partida das meias-finais da Taça de Portugal contra o Famalicão.