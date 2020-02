Benfica esgota bilhetes para o clássico em menos de duas horas

O Benfica anunciou, esta quarta-feira, que esgotou os bilhetes a que tinha direito para o clássico contra o FC Porto.

"O Benfica desloca-se ao Estádio do Dragão na 20ª jornada da I Liga para defrontar o FC Porto às 20h30 de sábado Os bilhetes colocados à venda às 9h00 desta quarta-feira em já estão esgotados", pode ler-se, na breve nota publicada no site às 10h50.

As águias terão cerca de 2500 adeptos na arquibancada do Estádio do Dragão, sendo que o estádio deve estar cheio para o clássico.

O FC Porto entra em campo a sete pontos do líder Benfica. O jogo está marcado para as 20h30 de sábado, com relato e acompanhamento ao minuto na Renascença.