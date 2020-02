Benfica acusa FC Porto de "pressões, ameaças e coação" à arbitragem

O Benfica acusou, na sua newsletter oficial, o FC Porto de pressionar, ameaçar e coagir as equipas de arbitragem, após ter lançado duras críticas à arbitragem nos jogos Académico de Viseu-FC Porto e Benfica-Famalicão.

"Em vésperas de clássico, lá regressam em força as pressões, ameaças e coação sobre tudo e todos, em especial sobre as equipas de arbitragem. Só falta mesmo mais uma nova invasão do centro de treinos de árbitros", pode ler-se, numa breve nota no final da publicação.



Os dragões, também através da sua newsletter diária, reclamam um penálti sobre Corona contra o Académico de Viseu, na primeira mão da meia-final da Taça de Portugal, questionam prestações de Carlos Xistra e João Pinheiro no passado e reclamam cartão vermelho por mostrar a Gabriel contra o Famalicão.

"Os erros grosseiros cometidos por João Pinheiro nem têm sido assim tão raros. Na época passada, este árbitro cometeu falhas graves que permitiram ao Benfica vencer na Feira e em Braga e conquistar o campeonato. E o que dizer sobre a visão de Carlos Xistra? Há menos de um mês, quando o Benfica perdia em casa com o Aves, no espaço de alguns segundos não viu uma falta clara de Ferro sobre Mohammadi, para logo a seguir assinalar um penálti inexistente por suposta infração sobre Vinícius. Em pouco tempo, oscilou entre a cegueira de uma toupeira e olho clínico de uma águia", pode ler-se.