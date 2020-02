"Não nos podemos desculpabilizar sucessivamente com erros de arbitragem"

O porta-voz do grupo de sócios auto-intitulado “Dar Futuro ao Sporting”, António Delgado, faz um ultimato a mesa da Assembleia Geral do clube sobre a assembleia-geral destitutiva.

"Solicitamos que a Mesa da Assembleia Geral nos responda, no prazo de um dia útil, em relação aos sócios que não tiveram os seus votos validados, para se perceber o que se passou para isso acontecer. Em relação ao orçamento da Assembleia Geral, que é aquilo que, efetivamente, nos preocupa, porque é o ultimo requisito que precisamos de cumprir para que a Assembleia Geral se realize. Nós solicitámos três dias úteis para o presidente da Mesa da Assembleia Geral nos dar um orçamento e a documentação, ou seja, tudo o que diz respeito à organização da Assembleia Geral de dia 23 de junho de 2018, para saber o preço e para saber se, no caso de ser um valor incomportável, conseguimos apresentar uma alternativa", diz Delgado, em entrevista a Bola Branca.

De acordo com algumas informações, a mesa da Assembleia Geral está dividida quanto ao dar "luz verde" à intenção do grupo de sócios auto-intitulado “Dar Futuro ao Sporting” de organizar uma AG destitutiva dos atuais órgãos sociais.



Esta terça-feira, haverá reunião do órgão dirigido por Rogério Alves com vista a responder ao movimento.

António Delgado insiste na urgência da AG extraordinária porque "o estado do clube não permite que se façam mais aventuras".

"O fecho do mercado correu de forma normal e esta direção não usou o resto dos fundos que tinha para comprar mais ativos que só vêm desvalorizar o plantel. Nós acreditamos que isto é um processo irreversível e que não há volta a dar. A prova maior disso é a desunião em torno do clube, não só entre sócios e a direção, mas também dentro do clube. Não vemos outro meio que não seja, em primeira instância, a demissão do presidente e, consequentemente, haver eleições antecipadas, ou, em segunda instância, caso ele não tenha sportinguismo e a dignidade de perceber que o seu lugar não é o mais adequado e que as pessoas já não se revêm nele, convocar uma Assembleia Geral de destituição para que possamos, todos juntos, dar um rumo ao Sporting", concretiza.

Varandas quer vetar árbitros para esconder incompetência

Entretanto, num outro campo, o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol não cederá à intenção do Sporting, que passa por ver vetado o nome de Jorge de Sousa nas suas partidas, segundo se lia esta manhã na imprensa.

Frederico Varandas manifestou-se revoltado com a arbitragem de Jorge Sousa em Braga e pediu o afastamento do juiz portuense dos jogos leoninos. Na opinião de António Delgado, trata-se de desculpas para esconder a falta de competência.

"A verdade é que nós não nos podemos desculpabilizar sucessivamente com erros de arbitragem. Temos de ser mais competentes e para mostrar essa competência é preciso trabalho, coisa que esta direção não está a ser capaz de fazer. Parece que já é apanágio dos sportinguistas estarmos a desculpabilizar-nos com alguma coisa. Espero que a próxima direção que venha não se desculpabilize com mais nada, que comece a trabalhar a sério e a arranjar soluções para que o Sporting possa ser vitorioso em todos os campos. Se formos competentes e superiores ao adversário, não vai haver erros de arbitragem que inclinem o campo e que nos façam perder pontos. Esta direção vir falar de arbitragens quando o seu trabalho não está a ser bem feito é inconcebível", conclui.