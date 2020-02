Bryan Ruiz garante que equipa não queria jogar a final da Taça

O futebolista costa-riquenho Bryan Ruiz afirmou em tribunal que a equipa do Sporting não queria jogar a final da Taça de Portugal de 2018, disputada dias depois da invasão à academia do clube, em Alcochete.

“A maioria dos jogadores queria ir embora, a equipa não queria jogar a final”, afirmou o médio, ouvido via Skype, durante 25.ª sessão do julgamento da invasão à academia, ocorrida em 15 de maio de 2018.

Bryan Ruiz, que está ligado contratualmente ao Santos, do Brasil, descreveu com algum pormenor as agressões a alguns jogadores, identificando como alvos principais dos invasores os então companheiros de equipa Battaglia, Acuña, Montero, William Carvalho e Rui Patrício.

“Com o balneário cheio de fumo, começaram a ameaçar e a ofender, principalmente alguns jogadores, e a dizer que tínhamos que ganhar a final da Taça, porque senão íamos ver o que era o Sporting”, afirmou, acrescentando: “Alguns foram atingidos com a mão fechada, recordo que o Montero foi atingido duas vezes com a mão aberta, ao Battaglia deram com uma garrafa”.

O jogador disse ter visto “pelo menos três pessoas de volta do Battaglia” e referiu que o companheiro de equipa foi agredido duas vezes: “Lembro-me de o ofenderem, de o terem atingido, depois houve mais ofensas, e voltaram a atingi-lo na cara”.