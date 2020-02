Uma questão de coerência. Sérgio Conceição explica oito mudanças na equipa

Uma questão de coerência. É assim que Sérgio Conceição afirma não se esconder atrás da revolução no onze inicial para justificar o empate a uma bola no terreno do Académico de Viseu, na primeira mão da meia-final da Taça de Portugal.

Sérgio lançou a jogo Diogo Costa, Saravia, Diogo Leite, Loum, Baró, Vítor Ferreira, Marega e Zé Luís como novidades, e explica as escolhas.

"A equipa está identificada. Se tenho o discurso que confio no plantel, não me vou estar aqui a queixar das mudanças. Foram as que foram. Contamos com todos, se jogaram é porque tão a fazer um bom trabalho", disse, à "RTP", no final da partida.

O técnico mostrou-se descontente com a prestação geral da equipa: "Poderíamos ter feito mais na primeira parte. Criámos algumas situações de golo para sair daqui com um resultado tranquilo e no único remate enquadrado do Viseu, teve mérito e fez golo".

No entanto, Sérgio não entra em negativismos e espera resolver a eliminatória no Estádio do Dragão: "Tivemos demérito na eficácia. Agora temos de olhar para a próxima mão no Dragão e resolver. Queremos muito estar no Jamor, é um objetivo, mas temos de fazer mais do que o que fizemos hoje".