Sérgio "espera melhor arbitragem" no clássico do a que viu em Viseu

Sérgio Conceição deixa críticas à arbitragem do jogo no Fontelo, contra o Académico de Viseu, reclamando um penálti sobre Corona, e deixa já o pedido para a arbitragem de sábado, no clássico contra o Benfica.

"Ainda não vi outra vez o lance, mas pareceu-me penálti claro. O Corona tava-se a queixar de um toque que não foi pequeno. Espero que sabado haja melhorias nesse sentido, não só na arbitragem como no VAR", disse, aos microfones da RTP.

Na sala de imprensa, Sérgio, depois de ver as imagens, voltou a disparar contra a equipa de arbitragem liderada por João Pinheiro.

"Se me está a perguntar é porque viu o que eu vi, que era penálti. É uma questão de critério, salvo erro foi este árbitro que assinalou em penálti muito duvidoso em Santa Maria da Feira na época passada e que não tem o mesmo critério. Até posso aceitar que ele não veja, alguém que está no VAR tem de ver várias vezes o lance e de ângulos diferentes. É inacreditável como é que não se marca um penálti daqueles. Só se for por falta de qualidade de quem está a ver. Mas não é preciso ter muita qualidade para ver que ele foi tocado. Isto não invalida que nós não tivéssemos de fazer mais", completou.

O FC Porto empatou com o Académico de Viseu, a um golo, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.