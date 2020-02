José Rachão desconfia de poupanças. "FC Porto não vai querer correr o risco de ficar dependente da segunda mão"

José Rachão afirma que o FC Porto é "80% favorito" a alcançar a vitória frente ao Académico de Viseu nas meias-finais da Taça de Portugal. Em declarações a Bola Branca, o treinador de 67 anos não acredita que Sérgio Conceição vá poupar a equipa, até porque, do outro lado, está uma equipa que "só pensa em chegar ao Jamor".

"Sinceramente, não acredito que o FC Porto vá fazer muitas alterações. Pode fazer uma ou outra, mas não vai querer correr o risco de estar muito dependente da segunda mão para decidir a presença na final da Taça. O FC Porto já não ganha uma final há nove anos e o Académico de Viseu fez história porque atingiu pela primeira vez as meias-finais, o que significa que, neste momento, os jogadores só pensam em chegar ao Jamor", justifica Rachão, relembrando ainda que, frente a frente, estão dois treinadores que já venceram a competição como jogadores e que a vão querer ganhar como técnicos.



"Há dois elementos na equipa técnica, quer de um lado, quer do outro, quer o Sérgio Conceição, quer o Ricardo Chaves como adjunto, que já venceram esta Taça de Portugal como jogadores, mas que vão querer vencê-la também como treinadores", reitera.



José Rachão, que venceu uma Taça de Portugal ao leme do Vitória de Setúbal em 2004/05, aborda ainda o FC Porto-Benfica do próximo fim de semana, que pode ser decisivo para as contas do campeonato, considerando que o treinador portista, apesar do favoritismo nesta eliminatória, terá a complicada tarefa de "afastar a mente dos jogadores" do clássico de sábado.

"Não nos podemos esquecer que, entre estas duas mãos, há um FC Porto-Benfica, que, para o bem e para o mal, vai fazer história nesta liga, o que significa que há muitos pormenores em aberto para este jogo e isso torna-o aliciante", termina.