Marcelo diz que seria "absurdo" haver uma crise que atiraria Orçamento para novembro

Em declarações à comunicação social durante a inauguração de uma exposição da pintora Paula Rego no Museu da Presidência da República, em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa reiterou que não espera uma crise política por causa do atual processo orçamental: "É uma questão que é tão absurda que nunca passou pelo meu espírito".

O Presidente da República considera que seria "absurdo" haver agora uma crise política que viesse a dar lugar a eleições antecipadas, porque atiraria para novembro a entrada em vigor do Orçamento do Estado para 2020.

Embora escusando-se a comentar artigos concretos que estão em debate no parlamento na fase de especialidade do processo orçamental, Marcelo Rebelo de Sousa mostrou-se convicto de que o Orçamento do Estado para 2020 será aprovado em votação final global.

"Nada me leva a temer que haja a hipótese de não aprovação do Orçamento, o que significaria, como imaginam, ter de ser apresentada outra proposta de Orçamento e então não haveria Orçamento durante todo o ano, mesmo. Mas eu acho que não, que isso não vai acontecer", afirmou.

O Presidente da República insistiu na mensagem de que, no atual contexto europeu e internacional, "é muito importante a estabilidade política e institucional portuguesa", o que supõe "estabilidade financeira", com a aprovação do Orçamento do Estado para 2020.

"Faz sentido estar a ter uma crise três meses depois da eleição? Não há razões para isso", defendeu.

No seu entender, Portugal tem de rapidamente fechar este processo orçamental e começar a preparar o Orçamento do Estado para 2021.

Marcelo Rebelo de Sousa reafirmou também a ideia de que "para a democracia em Portugal é bom haver alternativas, haver, portanto, soluções à esquerda e soluções à direita" e que isso deve traduzir-se no "grande momento de definição política" que "é o Orçamento".