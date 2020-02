Aprovados mais 2.500 profissionais para forças e serviços de segurança

Está aprovada a admissão de 2.500 profissionais para as forças e serviços de segurança. A proposta do PCP teve votos a favor de todas as bancadas e a abstenção do PSD.

Assim, durante 2020, o Governo irá admitir da forma faseada que entender 2.500 elementos, ouvidos os sindicatos e associações representativas dos profissionais do setor.

Os comunistas consideram, na nota justificativa que acompanha o articulado da proposta, que para este ano impõe-se "um objetivo exigente de recrutamento que não se traduza do adiamento de uma reposição de efetivos que tem carácter urgente".

As propostas para reforço de meios humanos e técnicos da Polícia Judiciária foram rejeitadas.

Os socialistas votaram contra todas as propostas da oposição e apenas passou a do próprio PS que prevê a contratação de 30 especialistas da polícia científica.