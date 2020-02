Abel Matos Santos demite-se da direção do CDS após polémica com comunidade judaica

Abel Matos Santos demitiu-se da comissão executiva do CDS após uma polémica com a comunidade judaica, apurou a Renascença.

O fundador da tendência interna Esperança em Movimento (TEM) foi notícia na semana passada, depois de terem sido recuperadas declarações em que chamou "agiota de judeus" ao diplomata Aristides de Sousa Mendes, elogiou a PIDE e Salazar.

A direção do CDS, liderada por Francisco Rodrigues dos Santos, manteve a confiança política em Abel Matos Santos, num comunicado em que falava em "equívocos e mal-entendidos do passado", que foram agora recuperados "apenas com o firme propósito de prejudicar todo o CDS”.

Apesar do voto público de confiança, Abel Matos Santos apresentou a sua demissão da comissão executiva do CDS.

Abel Matos Santos foi candidato à liderança do partido, no congresso de janeiro, em Aveiro, mas acabou por desistir a favor de Francisco Rodrigues dos Santos.