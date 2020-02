Saiba onde vão estar os radares de velocidade da PSP em fevereiro

A Polícia de Segurança Pública (PSP) vai realizar dezenas de ações de fiscalização rodoviária em todo o país durante este mês de fevereiro.



Os agentes vão colocar radares de controlo de velocidade em pontos estratégicos, mas a PSP divulgou, previamente, os locais onde vão decorrer as operações.

AÇORES

05-fev-20 17H00 Estrada Regional da Atalhada - Lagoa - Ponta Delgada07-fev-20 04H00 Rua 05 Outubro - freguesia da Conceição - Horta12-fev-20 06H45 Av. Alberto I Príncipe do Mónaco - Ponta Delgada13-fev-20 12H45 Estrada Regional - São Mateus e São Bartolomeu - Angra do Heroísmo20-fev-20 07H00 Variante - Feteira - Horta27-fev-20 12H45 Estrada Regional - Ribeirinha e Feteira - Angra do Heroísmo26-fev-20 07H00 Eixo Norte/Sul - Ribeira Grande - Ponta Delgada





AVEIRO

BEJA

BRAGA

BRAGANÇA

CASTELO BRANCO

COIMBRA

ÉVORA

10-fev-20 08H00 EN 16 - Km 0,5 - Aveiro12-fev-20 09H00 Estrada de Santiago - Espinho13-fev-20 09H00 Rua Afonso de Albuquerque – São João da Madeira13-fev-20 15H00 Rua da Circunvalação – Santa Maria da Feira17-fev-20 08H00 EN 16 - Km 0,5 - Aveiro24-fev-20 08H00 EN 16 - Km 0,5 - Aveiro26-fev-20 15H00 Rua Colares Pinto - Ovar27-fev-20 09H00 Rua Domingos José de Oliveira - São João da Madeira06-fev-20 09H00 Rua Zeca Afonso - Beja12-fev-20 09H00 Rua Francisco Miguel Duarte19-fev-20 09H00 Rua Manuel Joaquim Delgado27-fev-20 09H00 Av. Salgueiro Maia - Beja06-fev-20 15H00 Av. Frei Bartolomeu Mártires - Braga07-fev-20 08H00 Circular de Barcelos11-fev-20 14H00 Variante E.N.14 - Vila Nova de Famalicão14-fev-20 22H00 Av. António Macedo - Braga17-fev-20 14H00 Circular de Barcelos18-fev-20 09H00 Circular Urbana - Guimarães24-fev-20 14H00 Circular Urbana - Guimarães06-fev-20 08H00 EN 315 - Mirandela11-fev-20 08H00 Av. Abade de Baçal - Bragança20-fev-20 08H00 Av. Olímpio Guedes de Andrade - Mirandela26-fev-20 08H00 Av. das Cantarias - Bragança05-fev-20 10H00 Av. Dia de Portugal - Castelo Branco15-fev-20 15H30 Av. Cidade Rio de Janeiro - Covilhã20-fev-20 09H00 Av. da Europa - Castelo Branco26-fev-20 21H00 Alameda Pêro da Covilhã - Covilhã04-fev-20 08H00 Ponte Edgar Cardoso - Figueira da Foz13-fev-20 08H00 Av. do Brasil - Figueira da Foz20-fev-20 14H00 Av. Dr. Mário Soares - Figueira da Foz





07-fev-20 09H00 CM 1094 - Estrada do Bairro de Almeirim - Évora

17-fev-20 09H30 EN 18 ao Gil- Estremoz - Estremoz

18-fev-20 09H00 Av. Lino de Carvalho - Évora

28-fev-20 09H00 Estrada do Bairro de Almeirim - Évora

FARO

GUARDA

LEIRIA

LISBOA

MADEIRA

PORTALEGRE

PORTO

SANTARÉM

SETÚBAL

VIANA DO CASTELO

VILA REAL

VISEU

04-fev-20 09H00 Av. de Castro Marim - Vila Real de Santo António05-fev-20 08H30 Av. Heróis 1808 - Olhão06-fev-20 09H00 Av. São Lourenço da Barrosa - V6 - Portimão12-fev-20 09H30 Av. Fonte Coberta - Lagos13-fev-20 14H00 Av. São Lourença da Barrosa - V6 - Portimão18-fev-20 09H00 Av. V2 - Portimão19-fev-20 09H00 Av. de Castro Marim - Vila Real de Santo António20-fev-20 21H30 EN 125 - Faro24-fev-20 09H00 Rua da Cruz Vermelha Portuguesa - Tavira07-fev-20 14H00 EM 577 - Guarda13-fev-20 07H00 Av. Serra da Estrela - Gouveia18-fev-20 07H00 Av. Cidade Bejar - Guarda26-fev-20 14H00 Via de Cintura Externa da Guarda - Guarda07-fev-20 14H00 Av. Nogent Sur de Marne - Nazaré20-fev-20 14H30 EN 356-1 Km 5,600 - Leiria21-fev-20 14H00 Rua Costa Veiga - Alcobaça26-fev-20 09H00 EN 237 – Souto - Pombal04-fev-20 09H00 Estrada dos Salgados, Falagueira, Venda Nova05-fev-20 14H00 Rua da Liberdade - Pontinha (dois sentidos)06-fev-20 07H00 Av. Ivens - Dafundo, sentido Lisboa/Cascais09-fev-20 07H00 IP7 (Eixo Norte/SUL) - Zona Sete Rios - Lisboa09-fev-20 14H00 Av. Calouste Gulbenkian - Lisboa12-fev-20 09H00 EN 250-1, Algueirão12-fev-20 14H30 EN 117, Belas14-fev-20 07H00 Av. Infante D. Henrique, Santa Apolónia - Lisboa14-fev-20 14H00 Av. Condes de Carnide - Lisboa18-fev-20 09H00 Av. Marginal - Estoril24-fev-20 14H00 Av. Padre Cruz (sentido Odivelas/Lisboa) - Lisboa26-fev-20 22H00 Sobralinho, sentido Norte/Sul, ao Km 126.329-fev-20 07H00 Praça da Portagem Ponte 25 Abril (fte. Via Verde) - Almada04-fev-20 08H00 VE111-fev-20 14H00 VE5 - Camacha12-fev-20 08H00 Estrada Monumental e Av. Mário Soares17-fev-20 13H00 VR1 Km 6.0 - Quinta Grande e Km 9.4 - Câmara de Lobos18-fev-20 14H00 Estrada Comandante Camacho de Freitas e Travessa do Valado c/VR124-fev-20 14H00 Av. do Infante e Rua Dr. Pestana Júnior27-fev-20 14H00 Av. Mário Soares e Rua 5 de Outubro28-fev-20 07H00 ER 227 (Tabua) e ER 104 Rocha Alta - Ribeira Brava05-fev-20 15H00 Av. da Europa - Elvas07-fev-20 09H00 EN 373, Km 29 - Elvas12-fev-20 08H00 EN 372, Km 72 - Elvas17-fev-20 08H00 Av. de Badajoz - Portalegre21-fev-20 14H00 Av. Estremadura Espanhola - Portalegre24-fev-20 14H00 Av.de Badajoz - Portalegre28-fev-20 08H00 EN 246 - Portalegre06-fev-20 08H00 Estrada da Circunvalação - 15443 - Porto07-fev-20 14H00 Estrada D. Miguel - Gondomar11-fev-20 08H00 Av. Dr. Antunes Guimarães - Leça da Palmeira13-fev-20 14H00 Rua Ribeiro Cambado - Valongo14-fev-20 08H00 Av. Marechal Gomes da Costa - Porto17-fev-20 20H00 EN 14 - Matosinhos18-fev-20 08H00 Rua Gomes Amorim - Póvoa de Varzim21-fev-20 08H00 VRI - Matosinhos24-fev-20 14H00 Via Eng.º Edgar Cardoso - Vila Nova de Gaia25-fev-20 14H00 Estrada da Circunvalação - 11 124 - Matosinhos28-fev-20 08H00 VRI - Matosinhos04-fev-20 14H00 EN 110 - Carvalhos de Figueiredo - Tomar05-fev-20 14H00 Variante do Amor - Torres Novas06-fev-20 08H00 Av. Bombeiros Voluntários - Ourém11-fev-20 08H30 Rua Serpa Pinto - Cartaxo13-fev-20 08H30 Alameda do Vinho - Cartaxo14-fev-20 08H00 Rua Atriz Alda Rodrigues - Santarém26-fev-20 09H00 Av. Dr. Santana Maia - Abrantes05-fev-20 14H00 EN 10.1 - Barreiro05-fev-20 14H30 Estrada de Santas - Setúbal07-fev-20 10H00 Av. 1.º Dezembro 1640 - Seixal20-fev-20 10H30 Av. Arsenal do Alfeite, sentido Corroios - Almada28-fev-20 08H00 Av. Fialho Gouveia - Montijo09-fev-20 09H30 Av. do Cabedelo - Darque - Viana do Castelo19-fev-20 10H00 Av. do Meio - Viana do Castelo22-fev-20 21H00 Av. Capitão Gaspar de Castro - Viana do Castelo05-fev-20 09H00 Av. do regimento de Infantaria nº. 13 - Vila Real18-fev-20 09H00 Av. Dr. Mário Soares - Chaves19-fev-20 14H00 Av. Aureliano Barrigas - Vila Real27-fev-20 14H00 Av. Unesco - Vila Real28-fev-20 14H00 Av. do Tâmega - Chaves10-fev-20 15H00 Av. D. Egas Moniz - Lamego14-fev-20 13H30 Av. Europa - Viseu17-fev-20 08H30 Av. Prof. Reinaldo Cardoso - Viseu28-fev-20 13H00 Av. Europa - Viseu