Restabelecida circulação na Linha do Norte após acidente mortal

A circulação ferroviária na Linha do Norte que esteve interrompida devido a um atropelamento mortal na estação da Aguda, em Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, foi restabelecida às 8h30.

De acordo com fonte da CP, a circulação de comboios esteve interrompida nos dois sentidos entre cerca das 7h30 e as 8h30, tendo a situação ficado normalizada assim que os trabalhos de remoção do cadáver ficaram concluídos.

As circunstâncias do acidente, que ocorreu na passagem de nível, ainda estão a ser investigadas. A vítima mortal é uma mulher.

Para o local foram deslocados 22 operacionais e sete viaturas dos bombeiros da Aguda e Sapadores de Gaia, INEM e GNR.