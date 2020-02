PJ faz operação contra crimes violentos na Cova da Moura

A Polícia Judiciária levou a cabo uma operação no bairro da Cova da Moura, na Amadora. Entre as 7h00 e as 8h00 estiveram no terreno mais de 50 inspetores armados e com mandados de detenção e de busca, que visaram suspeitos de vários crimes violentos.

Ao que a Renascença apurou, esta operação cirúrgica serviu, sobretudo, para recolha de prova de algumas investigações em curso.



Em causa estão raptos e ofensas graves à integridade física em ajustes de contas relacionados com o tráfico de droga.

Na mira da Judiciária, de acordo com a TVI, estão mais dez suspeitos de raptos, homicídios tentados e roubos violentos, sobretudo por carjacking, cometidos durante os últimos meses.

Está foi uma ação conjunta da Unidade Nacional de Contraterrorismo e das secções de homicídios e de combate a roubos da Judiciária de Lisboa.