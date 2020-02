"Enorme falhanço". Só 12% dos resíduos de plástico foram reciclados num ano

A reciclagem de plásticos em Portugal está a falhar. Em 2018, os portugueses só reciclaram 12% do plástico dos resíduos urbanos, alerta a associação ambientalista Zero, que fala em “enorme falhanço”.

Os números da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e da Sociedade Ponto Verde mostram que no ano passado, só se reciclaram 72 mil das 600 mil toneladas de plástico produzidas nas casas dos portugueses. Estes números são conhecidos no dia em que vai ser assinado o Pacto Português para os Plásticos, iniciativa onde participam várias entidades.

À Renascença, Rui Berkemeier, da associação Zero e especialista em resíduos, defende que a questão principal está no sistema de recolha. “O problema é que em Portugal apostamos muito na recolha com os ecopontos - contentores na rua, muitas vezes sem boas condições - quando o que está demonstrado que a recolha porta a porta permite uma reciclagem muito maior, principalmente do plástico”.



Este responsável lembra que cada português produz 60 quilos de lixo na sua casa e recicla sete quilos.

A Zero atribui estes resultados à “inexistência, ao longo dos últimos anos, de uma política efetiva visando a economia circular e a reciclagem dos resíduos urbanos”.



Segundo a associação, “face a este quadro negro que, a continuar, vai impedir Portugal de cumprir qualquer tipo de meta de reciclagem dos resíduos urbanos e nomeadamente dos plásticos”, o Ministério do Ambiente e da Ação Climática deve ter a “coragem política” para mudar de vez o paradigma da gestão destes resíduos.