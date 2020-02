Dois casos suspeitos de coronavírus em Portugal

Aumenta assim para quatro o número de pacientes com sintomas compatíveis com o coronavírus registado no país.

Os dois doentes com suspeita de terem contraído o novo coronavírus vão ficar internados no Hospital Curry Cabral, em Lisboa, explicou a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas.

O novo coronavírus (2019-nCoV) teve início na cidade de Wuhan, na província chinesa de Hubei, em dezembro do ano passado.

De acordo com os dados mais recentes, a doença provocou 425 mortos na China continental, um morto em Hong Kong e outra vítima mortal nas Filipinas.

Um residente de Hong Kong de 39 anos morreu esta terça-feira vítima de pneumonia viral causada pelo novo coronavírus, a primeira morte registada na região administrativa especial chinesa e a segunda fora da China continental.

De acordo com as autoridades do território, o homem viajou para Wuhan, centro do surto do novo coronavírus (2019-nCoV), de comboio no dia 21 de janeiro e voltou para Hong Kong em 23 de janeiro.

A Comissão Nacional de Saúde da China tem registado de mais 3.235 casos confirmados de coronavírus, num total de 20.438.

[notícia atualizada às 19h29]