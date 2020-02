Costa em colégio. É de pequenino que se começa a perceber o Orçamento

Na resposta, António Costa – que começou por pedir às crianças um “ensaio” em torno de um “bom dia” – sublinhou a felicidade em ver o aumento da oferta de lugares nas creches, “que têm um papel fundamental face a um dos maiores desafios que o país enfrenta: podermos criar melhores condições para que as famílias possam ter os filhos que desejam ter”.

E para isso, o Governo está a trabalhar em várias vertentes. E lá veio o novelo de medidas previstas no atual Orçamento do Estado. Mais vagas nas creches, complementos de creches de 60 euros mensais, a partir do segundo filho, sublinhou o Primeiro-ministro. Mas mais, segundo Costa foi possível melhorar o orçamento “com uma proposta do PCP, que permitiu que desde outubro, a gratuitidade a todas as famílias no primeiro escalão das creches e a partir do segundo filho no segundo escalão”.

O governante reconhece que há mais trabalho a fazer: a conciliação entre trabalho, vida pessoal e vida familiar. E para isso, em sede de concertação social, está a ser negociado um acordo para a conciliação entre estas vertentes, “para que possa ser possível ajustar melhor o trabalho por turnos, os horários com as necessidades de famílias com crianças pequenas”.

António Costa passou depois pela melhoria das condições económicas das famílias jovens. E garantiu que, se o orçamento “vier a ser aprovado, haverá também melhorias nessa matéria, assim como na habitação”. E lá veio a isenção fiscal nos primeiros anos de trabalho dos jovens, “porque têm de arranjar casa, mobília e eletrodomésticos”, essenciais para o início de vida. E veio o “investimento previsto nos equipamentos para idosos e nos cuidados continuados para idosos”.

Atenta q.b., a plateia - na sua maioria formada por crianças de três anos e menos - lá ouviu algumas das medidas previstas no orçamento.

“Tenho fome”, diziam alguns, já perto da hora habitual de almoço. Não pareceram entusiasmados com o discurso do primeiro-ministro. Mas também, a culpa não é deles…