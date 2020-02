Costa desafia portugueses a ir "trabalhar no interior" com incentivos de 400 milhões

O primeiro-ministro, António Costa, acompanhado das ministras da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, e do Trabalho e Solidariedade Social, Ana Mendes Godinho, apresentou esta segunda-feira, em Bragança, dois novos programas - Trabalhar no Interior e +CO3SO (Mais Coeso).



Com um pacote financeiro de 426 milhões de euros, um impacto estimado de 665 milhões de euros de investimento e a criação de cerca de 4.200 postos de trabalho, os novos programas visam apoiar a criação de emprego e atrair pessoas para o interior.

“A forma essencial de desenvolver o interior, de fixarmos as populações no interior e de atrair população para o interior é criar emprego”, afirmou o primeiro-ministro.

António Costa explicou depois que os dois novos programas “agem nessas duas dimensões: uma dimensão dirigida às empresas, o +CO3SO, de forma apoiar as empresas à criação de postos de trabalho, e outra dimensão, o Trabalhar no interior, que se dirige às pessoas, designadamente àquelas que não residindo no interior, tenham um incentivo acrescido a virem trabalhar para o interior, aqueles que estão a estudar no interior que se fixem a trabalhar no interior”.

O +CO3SO inclui vários programas complementares com o objetivo de apoiar o emprego e o empreendedorismo. O instrumento vai mobilizar 240 milhões de euros de fundos europeus dos Programas Operacionais Regionais, mais de metade dos quais para territórios interiores, e criar mais de 3800 novos postos de trabalho.

Já o programa Trabalhar no Interior visa apoiar e incentivar a mobilidade geográfica de trabalhadores para os territórios periféricos. De entre os incentivos destaca-se a medida Emprego Interior +, que disponibilizará um apoio inicial de até 4827 euros para trabalhadores que decidam mudar-se para o Interior.

Bragança acolhe primeiro Conselho de Ministros descentralizado

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou, esta segunda-feira, que o primeiro Conselho de Ministros descentralizado desta legislatura terá lugar em Bragança a 27 de fevereiro.

Será “particularmente dedicado a todas as temáticas que têm a ver com o desenvolvimento do território e em particular com a valorização do interior”, disse António Costa, acrescentando que será também “oportunidade de aprovar, para entrar em discussão pública, a estratégia nacional de coesão territorial e proceder à revisão do programa nacional de valorização do interior”.

O primeiro-ministro referiu ainda que a reunião em Bragança servirá ainda para “a aprovação, do lado português, do trabalho que o Governo vem desenvolvendo desde há dois anos com Espanha, para que na próxima cimeira luso-espanhola possa ser aprovada uma estratégia conjunta de desenvolvimento de regiões transfronteiriças”.

Uma estratégia que se justifica, no entender de António Costa, porque “a fronteira entre Portugal e Espanha constitui uma exceção daquilo que é a regra na união europeia e que tem a ver com o facto de, em todas as regiões de fronteira da Europa, serem as regiões mais desenvolvidas e as regiões de fronteira na Península Ibérica são as menos desenvolvidas em cada um dos países”.