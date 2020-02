​Coronavírus. “Letalidade da doença tende a decrescer ao longo do surto”

O presidente da Associação de Médicos de Saúde Pública acredita que o cenário em torno do coronavírus tende a melhorar com a evolução do surto.



Em entrevista à Renascença, Ricardo Mexia, esclarece que “neste momento ainda estamos na fase ascendente, de perceber uma quantidade de variáveis e de indicadores sobre o vírus”, mas, que, salvo alguma mutação, a “letalidade tendencialmente decresce ao longo do surto”.

Justifica a sua opinião explicando que, à medida que o tempo passa, “melhoramos a nossa capacidade de diagnóstico e melhorarmos a capacidade de tratar os doentes”.

Questionado sobre a letalidade do coronavírus (2%), Ricardo Mexia acredita que, com a evolução da doença, esse número pode reduzir. Ainda assim, admite preocupação.

A letalidade é um dos indicadores que nós utilizamos e se, por um lado, de facto, é substancialmente mais baixo do que aconteceu no SARS, é, por exemplo, substancialmente mais alto do que acontece com o HN1, quando tivemos a pandemia da gripe e, portanto, encaramos com bastante preocupação”, explica.