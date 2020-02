​A verdade dos números. Chove cada vez menos em Portugal

Dados atualizados recentemente pelo Instituto do Mar e da Atmosfera indicam que, entre 2010 e 2019, as temperaturas médias anuais foram 1,1 graus mais quentes do que nos anos da década de 70 do século passado.



A par com este aumento da temperatura, também está a chover menos em Portugal.

Entre as décadas de 1970 e de 2010, o volume de precipitação captado pelas estações meteorológicas diminuiu 9%.

Só no Algarve, a quebra foi de 43%; já em Lisboa, choveu mais 16%.

De acordo com o quadro disponibilizado pela Pordata, por exemplo, a estação meteorológica de Faro registou o valor anual mais baixo de sempre em 2019: 178,6 milímetros de chuva, sete vezes menos do que o valor registado no Minho.

Mas, o que significa dizer que choveram 178,6 milímetros? Que a chuva de um milímetro equivale ao volume de um litro de água acumulada numa área de um metro quadrado.

Ou seja, em 2019, a chuva que caiu na região do Algarve não chegou a 180 litros por metro quadrado.

Cada habitante da região tem um consumo anual de 130 mil litros de água e o Algarve tem 450 mil habitantes permanentes.Ou seja, no espaço de um ano, o Algarve consome 58,5 mil milhões de litros de água.