Coronavírus já matou 427 pessoas. Há mais de 20 mil casos na China

Aumentou para 427 o número de mortos provocado pelo surto de coronavírus, de acordo com o mais recente balanço. Um residente de Hong Kong de 39 anos morreu esta terça-feira vítima de pneumonia viral causada pelo novo coronavírus, a primeira morte registada na região administrativa especial chinesa e a segunda fora da China continental.

De acordo com as autoridades do território, o homem viajou para Wuhan, centro do surto do novo coronavírus (2019-nCoV), de comboio no dia 21 de janeiro e voltou para Hong Kong em 23 de janeiro.

A Comissão Nacional de Saúde da China tem registado de mais 3.235 casos confirmados de coronavírus, num total de 20.438.

A maioria das novas infeções (2.345) tem lugar na província de Hubei, onde começou o surto que já chegou a mais de duas dezenas de países.

Além do território continental da China e das regiões chinesas de Macau e Hong Kong, há mais casos de infeção confirmados em 24 outros países.

A comunidade científica está a tentar encontrar uma vacina contra a pneumonia, já que as atuais não protegem contra o novo coronavírus.



A Organização Mundial de Saúde (OMS) já declarou uma situação de emergência de saúde pública de âmbito internacional, o que pressupõe a adoção de medidas de prevenção e coordenação à escala.