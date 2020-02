Coronavírus já matou 426 pessoas. Há mais de 20 mil casos na China

Aumentou para 426 o número de mortos provocado pelo surto de coronavírus, de acordo com o mais recente balanço avançado esta terça-feira de madrugada.

As autoridades chinesas anunciam mais 64 vítimas mortais, em comparação com o dia anterior, o que eleva para 425 os casos fatais no país. O outro morto foi registado nas Filipinas, durante o fim de semana.

A Comissão Nacional de Saúde da China tem registado de mais 3.235 casos confirmados de coronavírus, num total de 20.438.

A maioria das novas infeções (2.345) tem lugar na província de Hubei, onde começou o surto que já chegou a mais de duas dezenas de países.

O Brasil anunciou esta segunda-feira que vai repatriar os seus cidadãos na cidade de Wuhan, em Hubei, e que será declarado o estado de emergência nacional por causa do coronavírus.

Um avião vai buscar 40 dos 55 brasileiros que pediram ao Governo para ser repatriados. De acordo com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, ficarão em quarentena numa base militar, durante 18 dias.

Os Estados Unidos anunciaram, esta segunda-feira, um segundo caso de transmissão da doença no país. O número de pessoas com coronavírus nos EUA sobe, assim, para 11, mas as autoridades prevêem que esse número pode aumentar nos próximos dias.