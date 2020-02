Casos de cancro podem aumentar 60% nas próximas duas décadas

Se nada mudar, o número de casos de cancro a nível mundial poderá aumentar 60% nos próximos 20 anos, alertou a Organização Mundial de Saúde (OMS) a propósito do Dia Mundial da Luta Contra o Cancro, apontado como a segunda causa de morte em todo o mundo.

Cerca de 81% dos novos casos vão ocorrer em países em desenvolvimento, onde as taxas de sobrevivência são menores. Por isso, a OMS quer melhores serviços de saúde nesses países.

Este aumento deve-se a recursos limitados que foram concentrados no combate a doenças infeciosas e na melhoria da saúde materno-infantil, deixando para segundo plano os serviços para prevenir, diagnosticar e tratar vários tipos de cancro.

“É um alerta vermelho que nos pede para que enfrentemos as desigualdades inaceitáveis que existem entre países ricos e países pobres no que diz respeito aos serviços de combate ao cancro”, afirmou Ren Minghui, vice-diretor-geral da OMS, no comunicado. “Quando as pessoas têm acesso aos cuidados básicos e aos sistemas de orientação, é possível detetar o cancro num estágio inicial, tratá-lo de forma eficaz e curá-lo”, sublinhou.

A OMS apresenta uma lista de medidas que permitem prevenir novos casos de cancro, como a luta contra o tabagismo, a vacinação contra a Hepatite B para prevenir o cancro do fígado e a vacinação contra o papilomavírus humano, responsável pelo cancro do colo do útero.

São destacadas várias iniciativas com eficácia comprovada, incluindo o controle do uso de tabaco, que é responsável por 25% das mortes por cancro.



“Pelo menos sete milhões de vidas podem ser salvas na próxima década”, afirmou o diretor geral da OMS, Tedros Ghebreyesus. Para isso, é preciso identificar a solução mais apropriada para cada país.

Segundo os números mais recentes, em 2018 havia mais de 18,1 milhões de pessoas com algum tipo de cancro, fatal em 9,6 milhões dos casos.