Rui Costa vence primeira etapa da Volta à Arábia Saudita

O português Rui Costa (UAE-Emirates) venceu hoje a primeira etapa da Volta à Arábia Saudita em bicicleta, ao impor-se na chegada a Jaww, tornando-se o primeiro líder da corrida.

No final dos 173 quilómetros, entre Riade a Jaww, Rui Costa venceu em 3:52.12 horas, à frente do australiano Heinrich Haussler (Bahrain-Merida), que integrava a fuga do dia, e do francês Nacer Bouhanni (Arkéa-Samsic), no final de uma etapa afetada pelo vento.

"Muito importante esta vitória. Há algum tempo que não vencia. Sabia em que dias tinha hipóteses. Esta etapa tinha um final explosivo. Sabia quem tinha de marcar e onde tinha de atacar. Acabei por sair um pouco mais cedo. Agora desfrutar desta vitória", disse o português, que lançou a ataque decisivo a 500 metros da meta.

Rui Costa não vencia qualquer prova há quase três anos, quando triunfou na terceira etapa da Volta a Abu Dhabi, em 25 de fevereiro de 2017, acabando por conquistar a prova.

Ivo Oliveira (UAE-Emirates) foi 29.º classificado, a 15 segundos, e José Neves (Burgos-BH) terminou em 91.º, a 7.55 minutos.

Na geral, Rui Costa tem um segundo de avanço sobre Haussler e seis sobre Bouhanni, com Ivo Oliveira na 31.ª posição, a 25 segundos, e José Neves em 95.º, a 8.05 minutos.

Na quarta-feira, corre-se a segunda etapa, com uma ligação de 182 quilómetros, entre Sadus Castle e Riade.