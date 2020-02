A seleção de andebol está no pote 1 do sorteio para o play-off de apuramento para o Mundial de 2021.

A equipa das quinas com Eslovénia, Alemanha, Suécia, Áustria, Hungria, Bielorrússia, Islândia, República Checa e França.

Os possíveis adversários de Portugal são as equipas do pote 2: Macedónia do Norte, Suíça, Países Baixos, Montenegro, Ucrânia e Sérvia.

O Mundial vai jogar-se no Egito, entre 15 e 31 de janeiro de 2020.