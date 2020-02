Trincão a manchete

Francisco Trincão resolveu o Braga-Sporting e está em destaque nas manchetes dos três jornais desportivos. Contratado pelo Barcelona, por 31 milhões de euros, o extremo começa a ter de se habituar a estar em primeiro plano.

"Tricandela", titula "A Bola". Trincão começou e finalizou a jogada que deu a sétima vitória em sete jogos a Rúben Amorim. "Trincão resolve. Leão revolta-se", escreve o "Record". Os responsáveis do Sporting criticam a arbitragem de Jorge Sousa.

"Negócio da China", lê-se na manchete do jornal "O Jogo". Trincão valeu 31 mihões, ficou e roubou o pódio aos leões sem Bruno Fernandes. O Braga sobe ao terceiro lugar.

Pedrinho é dado como certo no Benfica, a partir do verão. "O Jogo" conta a história do "dispensado que viajava de ambulância". "A Bola" explica que a cedência ao Corinthians de Yoni González, contratado em janeiro pelo Benfica, viabiliza a transferência do extremo brasileiro no verão.

"O Jogo" e "A Bola" dão Nakajima como certo no clássico entre Porto e Benfica, da próxima jornada. O "Record" acrescenta Pepe.

A presença da seleção de futsal no Mundial da Lituânia, a vitória de Mourinho sobre Guardiola e os golos de Ronaldo também com direito a chamada às primeiras desta segunda-feira.