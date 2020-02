Ricardo Horta diz que o Braga tem de começar a ganhar títulos e disputar o campeonato

O futebolista Ricardo Horta considera que, "para chegar junto dos grandes, o Sporting de Braga tem que começar a ganhar títulos e disputar os campeonatos até às últimas jornadas".

O avançado, autor do golo na final da Taça da Liga sobre o FC Porto (1-0), há pouco mais de uma semana, frisou que, “para já, esta Taça da Liga já ninguém tira” ao clube minhoto.

“Mas o Sporting de Braga, para chegar junto dos grandes, tem que começar a ganhar títulos e disputar os campeonatos até às últimas jornadas, só assim é que o clube vai crescer”, disse, à margem de uma iniciativa do clube de, durante os próximos dias, expor o troféu num centro comercial da cidade.

O triunfo sobre o Sporting (1-0), no domingo, permitiu a ultrapassagem aos leões na tabela classificativa e respetiva subida ao pódio, mas chegar ao segundo lugar, ocupado pelo FC Porto a 14 pontos de distância, “é difícil”, reconheceu.

“Começámos mal, perdemos pontos numa primeira volta com muitos altos e baixos. O Benfica e o FC Porto estão com muitos pontos, não diria que é impossível, mas teriam que fazer uma época muito fraca para conseguirmos chegar lá. Vamos tentar manter o terceiro lugar e chegar ao final nesta posição”, disse.

A equipa bracarense vai com oito vitórias seguidas, entre campeonato e Taça da Liga, sete delas sob o comando de Rúben Amorim, cujas ideias merecem elogios.

“Os jogadores são os mesmos, por vezes, com o outro treinador [Ricardo Sá Pinto], não fizemos jogos tão bons ou não tínhamos, talvez, a sorte que estamos a ter neste momento, já ganhámos alguns jogos nos minutos finais. O mister [Rúben Amorim] veio com as suas ideias e os jogadores estão a aceitá-las muito bem e isso tem-se refletido nas exibições”, disse.

O jogador destacou, sobretudo, a mudança do sistema tático operada pelo novo técnico, considerando que “as dinâmicas são muito parecidas com as do mister Abel [Ferreira] e bastantes jogadores treinaram com ele”, pelo que “foi mais fácil essa adaptação”.

Ricardo Horta, de 25 anos, admitiu estar a realizar a melhor época de sempre (leva 16 golos em todas as competições, o que já é um recorde pessoal), mas destacou também o aspeto coletivo da equipa.

“Já marcava antes, com Sá Pinto e Abel, mas sobretudo temos mais capacidade ofensiva e tanto eu, como o Paulinho, o Galeno e todos os outros, estamos a fazer golos, mas o que é de destacar é coletivo, esse está muito forte”, disse.