​Famalicão lamenta “lances um bocadinho infelizes” contra o Benfica

O treinador do Famalicão, João Pedro Sousa, considera que lances “infelizes” ditaram a derrota com o Benfica, por 3-2, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.



“Foi um bom jogo de duas equipas portuguesas. A primeira-parte foi algo tática, duas equipas com boas estruturas, mas conseguimos controlar o jogo, em alturas até dominar, ficamos confortáveis no jogo e a entrar em zonas para tentar finalizar”, referiu o técnico em declarações à Sport TV.

O Benfica inaugurou o marcador, mas o Famalicão conseguiu empatar, continuou a ser “perigoso” e deu a volta ao marcador.

“Fizemos o segundo golo aproveitando o desequilíbrio do Benfica. Depois foi a pressão habitual do Benfica neste estádio, mas conseguimos controlar os corredores e as zonas de finalização, mas, em lances um bocadinho infelizes, sofremos o empate e o 3-2”, lamenta João Pedro Sousa.

“Fomos penalizados sem o merecer”, sublinha o treinador do Famalicão, que na segunda mão promete jogar para ganhar e alcançar o sonho da final da Taça de Portugal, no estádio do Jamor.