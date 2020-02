No regresso de Jesus, Flamengo ganha com reviravolta

O Flamengo venceu o Resende, por 3-1, em jogo da quinta jornada do campeonato estadual do Rio de Janeiro.

O primeiro golo da partida foi apontado por Alef, aos 65 minutos, mas o campeão brasileiro deu a volta ao marcador, com tentos de Pedro, Gabigol e Bruno Henrique.

Foi a primeira partida já com Jorge Jesus – e o plantel principal – em campo depois de os primeiros jogos oficiais da época terem sido realizados pela equipa Sub23.

Com este triunfo, o Flamengo sobe aos 10 pontos, os mesmos do Boavista, no Grupo A.