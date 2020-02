Gervinho castigado por faltar aos treinos do Parma

O futebolista internacional costa-marfinense Gervinho foi afastado da equipa do Parma, depois de várias ausências injustificadas aos treinos, informou o Parma.

Em comunicado, o clube refere que “as ausências repetidas, sem justificação, dos treinos na última semana”, colocam o jogador num “programa de treino individual”, sob orientação da equipa técnica e até nova ordem.

De acordo com a imprensa italiana, o futebolista faltou três dias, na tentativa de conseguir transferência para o Al Sadd, do Qatar. Na carreira, o internacional costa-marfinense jogou, entre outros, no Lille, Arsenal e Roma, regressando a Itália em 2018, depois de jogar nos chineses do Hebei China Fortune.

Pelo Parma, oitavo classificado na Série A Italiana e capitaneado pelo central português Bruno Alves, disputou esta época 18 jogos e marcou seis golos.