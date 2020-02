Plásticos "cumprem metas" da reciclagem em Portugal

Portugal está "a cumprir as metas da reciclagem" no que toca ao plástico, garantiu esta terça-feira a Sociedade Ponto Verde. O comunicado da organização surgiu em resposta a uma denúncia da associação ambientalista Zero, que na Renascença denunciou esta manhã que Portugal está a falhar esta meta.

Em 2018, e de acordo com números avançados pela Zero, os portugueses só reciclaram 12% do plástico dos resíduos urbanos. Mas a Sociedade Ponto Verde tem outros números: a taxa da reciclagem de embalagens de plástico, especificamente, atingiu 44% em Portugal em 2018, acima da meta europeia, de 22,5%.

A recolha destas embalagens nos ecopontos amarelos atingiu as 72 mil toneladas, garante a Sociedade Ponto Verde. Já no primeiro semestre de 2019, o número de embalagens de plástico encaminhadas para reciclagem aumentou 5%, tendo sido recolhidas no ecoponto amarelo cerca de 30 mil toneladas de plástico.

“Acreditamos que continuaremos a corresponder às metas colocadas pela União Europeia, que se situam nos 22,5% em 2020, 50% em 2025 e 55% em 2030", refere Ana Isabel Trigo Morais, CEO da Sociedade Ponto Verde, em comunicado. "Para tal, é necessário um empenho conjunto de todas a sociedade, desde os cidadãos ao Governo, entidades nacionais e locais, passando pela indústria e comunidade académica.”