Parlamento aprova taxa sobre o setor das celuloses

A proposta do Bloco de Esquerda (BE), de criação de uma taxa sobre o setor da celulose, foi aprovada esta terça-feira tarde no Parlamento.



A medida recebeu luz verde no segundo dia de votações do Orçamento do Estado para 2020, com votos a favor do PCP, PS e PAN e votos contra das restantes bancadas.

O texto do Bloco estabelece uma taxa anual a incidir sobre o volume de negócios de empresas que exerçam, como atividade económica, a utilização de forma intensiva de recursos florestais.

A proposta criou polémica na bancada do PS, com o deputado Ascenso Simões a mostrar-se profundamente desagradado com a abertura demonstrada pelo ministro do Ambiente, Matos Fernandes, em relação à criação desta taxa.