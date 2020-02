​Governo promete “grande baixa de impostos” para 2021

O secretário de Estados dos Assuntos Fiscais promete para 2021 uma “grande baixa de impostos” para os rendimentos médios. António Mendonça Mendes fez o anúncio no debate do orçamento do Estado que prossegue no Parlamento.



Em resposta aos deputados do Bloco de Esquerda e do PCP, o governante comprometeu-se, por exemplo, a olhar para os escalões do IRS.

“Para o ano, com este caminho orçamental prudente que alguns querem arrepiar, mas que nós não o faremos, nós conseguiremos fazer no próximo ano uma grande baixa de impostos, em particular para os rendimentos médios”, garantiu.

”Nessa dimensão e nessa altura, olharemos para os escalões, para as deduções específicas e parta todas as outas questões”, acrescentou.

O governante aproveitou a oportunidade para enumerar várias medidas levadas a cabo pelo executivo. "Nós eliminámos a sobretaxa, nós alterámos o coeficiente familiar e nós fizemos uma grande reforma dos escalões em 2018, que permite termos hoje mais 200 mil pessoas a beneficiarem do mínimo de existência, que permite que as famílias portuguesas paguem menos de 1000 milhões de euros de impostos", acrescentou.

António Mendonça Mendes recusou ainda que o Orçamento do Estado em discussão aumente a carga fiscal. O deputado do PSD, Duarte PaCheco, contestou essa garantia.