Pedrinho a um passo do Benfica, diz agente

O negócio da transferência de Pedrinho do Corinthians para o Benfica estará preso por detalhes, como revelou o agente do jogador, Will Dantas, em declarações à "SIC".

"Corinthians e Benfica chegaram a um denominador comum, faltam agora alguns detalhes para concretizar a negociação. Creio que num curto espaço de tempo esteja fechado", disse.

Na época passada, Pedrinho, extremo de 21 anos, participou em 57 partidas do Corinthians e fez sete golos e deverá ser o primeiro reforço das águias para a próxima temporada.