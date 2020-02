José Soares adverte Benfica. "Há um grande jogo no Dragão em vista, mas o próximo jogo é hoje"

José Soares acredita que o Famalicão vai dar "muito trabalho" ao Benfica no jogo desta noite no Estádio da Luz. O campeão da Europa sub-18 em 1994 refere, em declarações a Bola Branca que o facto de se avizinhar um duelo entre FC Porto e Benfica no próximo fim de semana, que pode muito bem ser decisivo para as contas do campeonato, pode tornar complicada a tarefa dos encarnados, mas confia que a "experiência" e o "equilíbrio" do plantel benfiquista serão peças chave para encarar esta eliminatória da Taça de Portugal com seriedade.

"Às vezes, é complicado dissociar uma coisa da outra. O Benfica é uma equipa que está habituada a jogar a meio da semana e está perfeitamente preparada para isso a nível físico e psicológico. Ninguém se pode esquecer que, no próximo fim de semana, se vai jogar um grande jogo no Estádio do Dragão, mas os grandes clubes também vivem do dia a dia e o próximo jogo é hoje, não é no fim de semana. Os jogadores são experientes e sabem que não vale a pena estar já a pensar no FC Porto ainda tendo um jogo difícil entretanto", antes de acrescentar, convicto, que o Famalicão não é "pêra doce" e que a eliminatória "não vai ficar já definida".

Para o antigo central, a boa campanha que o Famalicão tem empreendido na atual temporada só é "surpresa" para quem não acompanha o clube minhoto.

"Reforçou-se bem, têm uma estrutura diretiva forte, apostaram num treinador que a maioria dos portugueses não conhecia e que tem dado muita qualidade à equipa, por isso vai ser uma eliminatória complicada para ambas as equipas", justifica José Soares, para quem a "qualidade individual e coletiva" dos famalicenses tem sido determinante para serem, neste momento, uma das "melhores equipas do campeonato".

Benfica não se pode "deixar dormir"

José Soares, que esteve contratualmente ligado ao Benfica entre 1990 e 2001, confia que os encarnados têm "margem de manobra" pelo facto de a eliminatória se disputar a duas mãos e que são "favoritos" a chegar ao Jamor. Contudo, alerta para a necessidade de confirmarem em campo o estatuto que possuem.



"O Benfica joga bem e, tendo os jogadores que tem, é favorito, até porque está mais habituado a estas eliminatórias. Têm um plantel com muitos bons jogadores, onde toda a gente sabe o que fazer, mas não se pode deixar dormir", termina.