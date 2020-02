​Bruno Lage. Do jogo “à inglesa” aos "pecados" da dupla Gabriel-Taraabt

O Benfica - Famalicão foi um “extraordinário” jogo “à inglesa”, na leitura do treinador encarnado. Apesar da vitória, por 3-2, na primeira mão das meias finais da Taça de Portugal, Bruno Lage admite que a sua equipa “pecou no equilíbrio”.



“Foi um extraordinário jogo. Jogo de Taça, é verdade que é a primeira mão, mas foi um jogo à inglesa, bola cá bola lá. Da nossa parte, pecámos no equilíbrio, não foi na transição defensiva, foi na forma onde estávamos quando perdíamos a bola e demos oportunidade ao Famalicão de transitar e marcar dois golos”, disse Bruno Lage, nas entrevistas rápidas da Sport TV.

Bruno Lage elogia a “excelente equipa” do Famalicão e o treinador João Pedro Sousa, “com ideias novas que nos obriga a defender de maneira diferente”.

“Quando acertámos na pressão e recuperámos muitas bolas no meio-campo ofensivo, quando estamos com bola nas zonas de finalização, o nosso equilíbrio não foi o melhor e isso permitiu a transição para os dois golos do Famalicão”, admitiu.

O treinador do Benfica destaca a atitude dos seus jogadores, que estiveram a perder, por 2-1, mas conseguiram dar a volta ao resultado.

“Mas ver a equipa a marcar primeiro, a sofrer dois golos e depois ter esta dinâmica e ter sempre os olhos na baliza adversária deixa-nos confiantes. Essa tem que ser a nossa mentalidade: vencer. Há dias em que as coisas não correm bem e temos de nos agarrar ao que é primordial, que é vencer.”

Questionado sobre a origem dos desequilíbrios na equipa do Benfica, Bruno Lage explica com as características dos dois médios titulares esta noite: Gabriel e Taraabt.

“São jogadores específicos e mais segundos médios. E nós sentimos isso. Quando jogamos com Gabriel e Taraabt são jogadores com olhos na baliza adversária, temos uma dinâmica a construir forte e, por vezes, há um ou outro pormenor que, em termos de posicionamento, não correu bem quando chegámos a zonas de finalização, e isso foi visível nos dois golos”, afirma o técnico.

“São coisas que sabemos que estes jogadores não têm no seu melhor, mas dão-nos outras coisas fundamentais no nosso jogo, como a construção e a qualidade na circulação de bola. Qualquer onze que colocámos em campo tem coisas a favor e menos boas, porque é aquilo que cada jogador oferece”, sublinha Bruno Lage.

O treinador do Benfica desvaloriza a vantagem de um golo para a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal.

“Nada disso. A vantagem é um golo, mas temos de fazer um grande jogo em Famalicão porque vamos jogar contra uma excelente equipa”, destacou.