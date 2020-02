Filme “1917” arrecada sete prémios Bafta, incluindo melhor filme

“Joker”, que era o filme com mais nomeações, teve de se contentar com três prémios, entre os quais o de melhor interpretação, para o ator Joaquin Phoenix.

Melhor Filme, Melhor Realizador e mais cinco prémios - "1917", sobre dois soldados com uma missão praticamente impossível de cumprir durante a Primeira Guerra Mundial, foi o grande vencedor dos prémios de cinema britânico Bafta. A cerimónia decorreu em Londres, este domingo.

A 73.ª edição dos prémios da Academia Britânica das Artes Cinematográficas e da Televisão, que hoje decorreu no Royal Albert Hall, em Londres, distinguiu também o ator Andy Serkis pela sua contribuição excecional para o cinema.

“Klaus”, do espanhol Sergio Pablos, foi eleito o melhor filme de animação.

Lista dos vencedores dos Bafta de 2020

Melhor Filme: “1917”

Melhor Atriz: Renée Zellweger, por “Judy”

Melhor Ator: Joaquin Phoenix, por “Joker”

Melhor Atriz Secundária: Laura Dern, em “Marriage Story”

Melhor Ator Secundário: Brad Pitt, por “Era uma vez… em Hollywood”

Melhor Realizador: Sam Mendes, por “1917”

Melhor Casting: “Joker”

Melhor Filme em Língua Estrangeira: “Parasitas”

Melhor Documentário: “For Sama”

Melhor Filme de Animação: “Klaus”

Melhor Argumento Original: Han Jin Won e Bong Joon-ho, por “Parasitas”

Melhor Argumento Adaptado: Taika Waititi, por “Jojo Rabbit”

Melhor Banda Sonora: “Joker”

Melhor Fotografia: “1917”

Melhor Edição: “Le Mans ’66”

Melhor Direção de Arte: “1917”

Melhor Guarda-Roupa: “Mulherzinhas”

Melhor Caracterização: “Bombshell”

Melhor Edição Sonora: “1917”

Melhores Efeitos Especiais: “1917”





Categorias do cinema britânico

Melhor Filme Britânico: “1917”

Melhor Estreia de um Realizador, Produtor ou Argumentista Britânico: “Bait”, escrito e realizador por Mark Jenkin, produzido Kate Byers e Linn Waite.

Melhor Curta Britânica: “Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)”

Melhor Curta de Animação Britânica: “Grandad Was a Romantic”

Prémio EE Rising Star (votação público): Michael Ward