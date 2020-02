Este domingo é um dia "perfeito". Pelo menos em termos de capicua

02/02/2020 = 0 2 0 2 2 0 2 0. É como que uma confirmação dupla da data – algo que não acontece muitas vezes. A última ocorreu há 909 anos, no dia 11-11-1111. E a próxima só irá acontecer em 2121, no dia 12 de dezembro.

Depois? Só em 3030, no dia 3 de março, o que significa que a deste domingo será a última do século.

Mas este dia 2 de fevereiro é tem associada mais uma curiosidade: é o 33º do ano, a partir do qual faltam 333 para o ano acabar. A observação feita por Aziz Inan, um professor de engenharia elétrica da Universidade de Portland (Oregon, EUA) e apaixonado por capicuas, ao “Washington Post”.

Inan tem um site só dedicado a capicuas, no qual revela 500 anos de palíndromos, do século XIX ao XXIII.

Ao jornal norte-americano, diz estar à espera do dia de hoje desde o dia 2 de novembro de 2011, também ele um palíndromo de oito dígitos (11/11/2011), no sistema americano.

"Neste século, no sistema americano de datas – que é mês, dia, ano – há 12 datas palíndromos de oito dígitos", disse Inan. Mas, “neste século, há apenas uma data palíndromo que é expressa com oito dígitos, onde se tem o número completo do ano à direita” e o mês e o dia podem ser trocados, acrescenta.

“Isto torna este domingo um palíndromo intercultural, algo pouco usual”, sublinha. “É um palíndromo quer estejamos na Europa, na Ásia ou na América”, argumenta, considerando que estas datas são “extra-especiais”.

“Uma capicua tem esse poder mágico e é também um quebra-cabeças”, defende.

A palavra "palíndromo" vem das palavras gregas “palin” (que significa "para trás, novamente") e “dromos” ("caminho, rua"). Aplica-se a números e a palavras, sendo considerado um tipo de escrita constrangida.