Dias Ferreira: "Jorge Sousa prejudica intencionalmente o Sporting"

Da derrota em Braga ficam as queixas do Sporting em relação à arbitragem de Jorge Sousa. Frederico Varandas pediu mudanças ao Conselho de Arbitragem. Silas queixou-se do critério disciplinar. Luís Neto falou de uma arbitragem desrespeitosa para com o Sporting.

Em entrevista à Renascença, Dias Ferreira concorda com as queixas leoninas e aponta o dedo ao árbitro em lances decisivos . O antigo dirigente do Sporting considera que a arbitragem condicionou e prejudicou os leões.

“Jorge Sousa não deixou o Sporting ganhar nem sonhar em ganhar. Ando aqui há muitos anos e sei perceber muito bem quando a arbitragem quer condicionar uma equipa. Quando se mostra um amarelo daqueles [a Coates] logo no início do jogo, entende-se tudo. Não tenho dúvidas de que ele prejudica intencionalmente o Sporting e, nesta fase, nem tem dificuldade em fazê-lo. Demostra falta de coragem", referiu em entrevista a Bola Branca.



Receio pela próxima época

Com a derrota em Braga, o Sporting desceu para o quarto lugar da I Liga. Perdeu o terceiro posto para a equipa de Rúben Amorim e está, agora, a um ponto da equipa minhota.

Dias Ferreira diz que a presente época está perdida e já teme pela próxima: “Tenho algum receio que a próxima época também já esteja perdida para o Sporting. Não vejo condições nem a política certa para que se altere o estado de coisas no Sporting. Não percebo o rumo que querem dar ao clube, não tenho esperança nas pessoas que dirigem, atualmente, o Sporting”.

Numa análise à equipa de futebol, o antigo dirigente acha que a equipa, agora sem Bruno Fernandes, é curta e tem poucas soluções.



“Faltou que a equipa seja um pouco mais comprida, com mais soluções. Não se sentiu muito a falta do Bruno Fernandes. Olhamos para os bancos do Sporting e do Braga e as diferenças são grandes, inclusive foi um jogador que saltou do banco do Braga que fez a diferença no marcador”, conclui.