Gouveia tem projeto para Museu do Livro Sagrado e acolhe congresso sobre gastronomia e religião

Na senda da construção do Museu Internacional do Livro Sagrado, em Gouveia, cujo projeto arquitetónico foi apresentado no sábado, há mais um congresso internacional agendado.

Em julho de 2021, e depois do anúncio para este ano do Congresso Internacional sobre a Bíblia Sagrada, um ano depois, a cidade vai ser palco do Congresso internacional “Comer religiosamente, gastronomia e religiões do mundo”. Ementas com fundo religioso no sentido de tornar o país mais hospitaleiro em termos gastronómicos.



O professor José Eduardo Franco, coordenador científico do Museu Internacional do Livro Sagrado, prepara a organização de mais um congresso internacional. O objetivo é ter, todos os anos, um congresso para que a edificação do museu não caia no esquecimento e surjam os tão desejados mecenas.