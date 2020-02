Shoya Nakajima está mais perto da recuperação no FC Porto e poderá ser opção para o clássico contra o Benfica, no sábado.

O médio japonês evoluiu para treino integrado condicionado. No entanto, Sérgio Continua sem Pepe, Aboubakar e Danilo Pereira, que fizeram apenas tratamento e trabalho no ginásio.

O FC Porto joga a primeira mão da meia-final da Taça de Portugal na terça-feira, no terreno do Académico de Viseu, e recebe o Benfica, no sábado.